Защитник Барселоны Дани Алвес прокомментировал, что наставник команды Хави не включил его в заявку на Лигу Европы.

"Хави знает, что я об этом думаю. Я всегда сосредоточен на том, чтобы помочь как можно больше. Мы – сотрудники клуба, клуб решает. Я перешел сюда, чтобы помочь, добавить что-нибудь, привнести элемент соперничества, победного духа.

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Если помощь проявляется для того, чтобы побыть в стороне – хорошо. Это часть жизни, которую нужно принять. Я хотел бы оказаться в заявке, но нас было четыре на три места. Я не собираюсь портить атмосферу в команде, я буду продолжать пытаться помочь", – поделился Алвес в комментарии Sport.es.

Добавим, что бразилец вернулся в Барселону в ноябре и уже успел сыграть 4 матча за каталонцев, отдав 2 ассиста. "Блаугранас" заявила троих других новичков на Лигу Европы: Адама Траоре, Феррана Торреса и Пьер-Эмерика Обамеянга.

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