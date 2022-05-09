Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Англии.

Еще один авторитетный источник подтвердил, что следующей командой форварда сборной Норвегии станет Манчестер Сити. Клуб еще в апреле согласовал условия личного контракта с Холандом, сообщает The Athletic.

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По информации издания, соглашение должно быть подтверждено на этой неделе. Боруссия в течение нескольких дней ожидает официального сообщения от Манчестер Сити о том, что "горожане" решили выплатить сумму, которая активирует клаусулу Холанда. Речь идет о 75 миллионах евро.

Следовательно, Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, который ранее выступал за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дормунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 88 матчей, забив 85 голов.

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