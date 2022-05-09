Сьогодні, 9 травня, стало відомо, що Манчестер Сіті виграв боротьбу за Ерлінга Холанда. "Містяни" заплатять Борусії Дортмунд відступні, передбачені контрактом (75 млн євро), а 21-річний норвежець отримає 5-річний контракт із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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На прес-конференції перед матчем Барселона – Сельта у Хаві спитали його думку щодо цього трансферу, адже каталонці теж претендували на гравця Борусії.

"Це вже офіційна інформація? Ні? Коли буде офіційна, ви знову спитаєте мене про це. Чи могла Барселона перехопити Холанда? З фінансової точки зору це складно, не буду брехати. Не тільки наш проект є привабливим. Манчестер Сіті регулярно бореться за трофеї, виграє їх.

Якщо Холанд дійсно вирішив переїхати в АПЛ, то це тільки через фінансові проблеми Барселони. В мене немає ніяких сумнівів у цьому", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в Дортмунд Ерлінг перебрався взимку 2020 року. Відтоді форвард зіграв за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 голів.

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