"Думаю, мы пропустили в тот момент, когда лучше играли. Нам нужно было останавливать контратаки Бетиса. Иногда нужно больше думать о тактике. Мы знали о контратаках Бетиса.

Первое поражение Хави во главе Барселоны в видеообзоре матча против Бетиса

Мы очень хорошо играли в течение 20-25 минут. Жаль, что проиграли с учетом нашей игры. Проигрывать таким образом очень больно, особенно дома. Но это футбол. Подобная ситуация была в матче с Вильяреалом (3:1 – прим.), но тогда мы выиграли.

Команда не заслуживала поражения. Не люблю проигрывать, и меня беспокоит это поражение. Нам нужно работать. Нельзя пропускать такие голы. У нас мало времени на то, чтобы сравнять счет. Жаль, что не смогли набрать очки. Во втором тайме мы могли выиграть", – цитирует Хави Marca.

Напомним, это первое поражение испанского специалиста во главе Барсы. Уже через 4 дня каталонцев ожидает сверхсложный выезд в Баварию в рамках Лиги чемпионов.

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