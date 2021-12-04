"Думаю, ми пропустили у той момент, коли найкраще грали. Нам потрібно було зупиняти контратаки Бетіса. Іноді потрібно більше думати про тактику. Ми знали про контратаки Бетіса.

Перша поразка Хаві на чолі Барселони у відеоогляді матчу проти Бетіса

Ми дуже добре грали протягом 20-25 хвилин. Жаль, що програли з огляду на нашу гру. Програвати таким чином дуже боляче, особливо вдома. Але це футбол. Подібна ситуація була у матчі з Вільяреалом (3:1 – прим.), але тоді ми виграли.

Команда не заслуговувала на поразку. Не люблю програвати, і мене непокоїть ця поразка. Нам треба працювати. Не можна пропускати такі голи. Ми мали мало часу на те, щоб зрівняти рахунок. Жаль, що не змогли набрати очки. У другому таймі ми могли виграти", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, це перша поразка іспанського фахівця на чолі Барси. Вже за 4 дні на каталонців очікує надскладний виїзд до Баварії в рамках Ліги чемпіонів.

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