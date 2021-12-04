Первое поражение Хави во главе Барселоны в видеообзоре матча против Бетиса
Барса принимала Бетис в рамках 16 тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Бетис неожиданно на выезде дал бой Барселоне и напомнил Хави Эрнандесу, что ему предстоит еще много работы.
Барселона потерпела первое поражение под руководством Хави – Бетис наказал каталонцев за катастрофическую реализацию
Барса доминировала в течение поединка, особенно активны каталонцы были во втором тайме, но меткость подводила форвардов "блаугранас". Гости же после перерыва нанесли лишь один удар в плоскость, и именно он стал роковым для каталонцев. Стремительная контратака завершилась голом от Хуанми.
Поражение оставило каталонцев на 7-й строчке Ла Лиги, Бетис – 5-й.
Арсенал забил МЮ редкостный гол – партнеры экс-нападающего Динамо показали, как работает фэйр-плей в подобных моментах