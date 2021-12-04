Бетис неожиданно на выезде дал бой Барселоне и напомнил Хави Эрнандесу, что ему предстоит еще много работы.

Барселона потерпела первое поражение под руководством Хави – Бетис наказал каталонцев за катастрофическую реализацию

Барса доминировала в течение поединка, особенно активны каталонцы были во втором тайме, но меткость подводила форвардов "блаугранас". Гости же после перерыва нанесли лишь один удар в плоскость, и именно он стал роковым для каталонцев. Стремительная контратака завершилась голом от Хуанми.

Поражение оставило каталонцев на 7-й строчке Ла Лиги, Бетис – 5-й.

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