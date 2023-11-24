Наставник Барселоны Хави не стал конфликтовать со сборной Испании после травмы Гави в "ненужном" матче отбора Евро-2024.

"У меня очень хорошие отношения с тренером сборной де ла Фуэнте. Мы поговорили, и я не вижу проблемы в его работе. Скорее в календаре матчей. График очень напряженный и является основной причиной травм. С Гави еще и произошла неприятная случайность. Расписание, игры , минуты...

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Мое предложение для решения проблемы? Проведите девять месяцев подряд в клубе, а затем переходите к отборам и крупным турнирам сборных. Тогда бы не было так много путешествий. Латиноамериканцы много путешествуют, 14-15 часов только на дорогу. Я считаю, что ФИФА рассматривает это", – приводит слова Хави AS.

Напомним, Барселона потеряла Гави до конца сезона. Хавбек получил тяжелую травму колена в матче против Грузии, который уже не имел никакого турнирного значения.

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