Хави не сможет рассчитывать на еще одного игрока основы Барселоны в матче 14-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано.

В лазарете Барселоны пополнение – к травмированным Серхи Роберто и Гави добавился Марк-Андре тер Штеген, сообщает Diario Sport.

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Голкипер до сих пор испытывает дискомфорт из-за повреждения, которое получил в расположении сборной Германии. Таким образом, ворота "блаугранас" в матче против Райо Вальекано будет защищать Иньяки Пенья.

Добавим, что тер Штеген сыграл в 17 матчах за Барселону в этом сезоне, в которых пропустил 15 раз, а в 8 поединках удержал ворота на замке.

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