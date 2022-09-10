Барселона окончательно сформировала свой состав после насыщенного трансферного окна и тяжелой регистрации.

Хави взял 24 футболистов на гостевой матч против Кадиса в рамках 5 тура чемпионата Испании.

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В состав попали и два последних новичка – Эктор Бельерин и Маркос Алонсо, которые получили 2 и 17 номера соответственно. Их подписали на правах свободных агентов.

В общей сложности в этой заявке 8 летних новобранцев Барселоны – еще Левандовски, Кристенсен, Кессье, Рафинья, Кунде и молодой Торре.

Напомним, каталонцы завоевали 10 очков в 4 предыдущих турах Примеры, а ЛЧ начали с разгрома Виктории Пльзень.

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