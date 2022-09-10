Барселона остаточно сформувала свій склад після насиченого трансферного вікна і важкої реєстрації.

Хаві взяв 24 футболістів на гостьовий матч проти Кадіса в рамках 5 туру чемпіонату Іспанії.

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До складу потрапили і двоє останніх новачків – Ектор Бельєрін та Маркос Алонсо, які отримали 2 та 17 номери відповідно. Їх підписали на правах вільних агентів.

Загалом у цій заявці аж 8 літніх новобранців Барселони – ще Лєвандовскі, Крістенсен, Кессьє, Рафінья, Кунде і молодий Торре.

Нагадаємо, каталонці здобули 10 очок у 4 попередніх турах Прімери, а ЛЧ розпочали з розгрому Вікторії Пльзень.

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