Барселона не имеет долгов на миллиард евро – Ла Лига назвала реальные цифры и опровергла возможность банкротства
Высокопоставленные чиновники из Примеры рассказали о нынешнем положении дел в каталонском клубе.
"По состоянию на 30 июня 2021 года финансовый долг Барселоны составил 875 миллионов евро. Цифры, опубликованные в других источниках, были завышены", –заявил главный исполнительный директор Ла Лиги Хавьер Гомес.
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"Продажа телеправ составляет 5% от общего дохода клуба. Это небольшая сумма для Барсы, которая не ставит под угрозу жизнеспособность коллектива. Риска банкротства нет", – добавил президент Хавьер Тебас.
В последнее время финансовое состояние каталонцев действительно улучшилось. В частности, стоит отметить, что теперь "блаугранас" могут выделять на заработную плату футболистам 656 миллионов евро, хотя раньше эта цифра была в разы меньше – всего 144 млн.