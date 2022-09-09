Высокопоставленные чиновники из Примеры рассказали о нынешнем положении дел в каталонском клубе.

"По состоянию на 30 июня 2021 года финансовый долг Барселоны составил 875 миллионов евро. Цифры, опубликованные в других источниках, были завышены", –заявил главный исполнительный директор Ла Лиги Хавьер Гомес.

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"Продажа телеправ составляет 5% от общего дохода клуба. Это небольшая сумма для Барсы, которая не ставит под угрозу жизнеспособность коллектива. Риска банкротства нет", – добавил президент Хавьер Тебас.

В последнее время финансовое состояние каталонцев действительно улучшилось. В частности, стоит отметить, что теперь "блаугранас" могут выделять на заработную плату футболистам 656 миллионов евро, хотя раньше эта цифра была в разы меньше – всего 144 млн.

Тебас: Не забывайте, что паланки Барсы, продажа прав на телевидение, составляет 5% от их общего дохода. Это небольшая сумма для «Барсы», которая не ставит под угрозу их доход или жизнеспособность клуба. Нет риска банкротства — Сэмюэл Марсден (@samuelmarsden) 9 сентября 2022 г.