Хави наказан за нарушение карантина – легенда Барселоны недавно переболел коронавирусом

Наставник Аль-Садда не соблюдал правил карантина и получил санкции от Федерации футбола Катара.

Как известно, недавно у знаменитого испанца диагностировали COVID-19, но болезнь протекала бессимптомно, а Хави быстро поправился.

Как выяснилось, Федерация футбола Катара оштрафовала Хави и еще нескольких игроков Аль-Садда за нарушение правил карантина. Каждый получил платежку на сумму 2300 евро. В чем конкретно заключалось нарушение – не уточняется. Похоже, что Хави не придерживался правил домашней самоизоляции, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Хави называли одним из вероятных претендентов на пост наставника Барселоны, но испанец подписал новый контракт с Аль-Саддом.

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