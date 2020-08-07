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Хави наказан за нарушение карантина – легенда Барселоны недавно переболел коронавирусом

10:48 - Читати українською
Хави наказан за нарушение карантина – легенда Барселоны недавно переболел коронавирусом
Хави / ФК Аль-Садд

Наставник Аль-Садда не соблюдал правил карантина и получил санкции от Федерации футбола Катара.

Как известно, недавно у знаменитого испанца диагностировали COVID-19, но болезнь протекала бессимптомно, а Хави быстро поправился.

Как выяснилось, Федерация футбола Катара оштрафовала Хави и еще нескольких игроков Аль-Садда за нарушение правил карантина. Каждый получил платежку на сумму 2300 евро. В чем конкретно заключалось нарушение – не уточняется. Похоже, что Хави не придерживался правил домашней самоизоляции, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Хави называли одним из вероятных претендентов на пост наставника Барселоны, но испанец подписал новый контракт с Аль-Саддом.

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Теги
Мир Аль Садд Аль Садд Хави Хави Эрнандес коронавирус
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