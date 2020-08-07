Хаві покараний за порушення карантину – легенда Барселони нещодавно перехворів коронавірусом

Наставник Аль-Садда не дотримувався правил карантину та отримав санкції від Федерації футболу Катару.

Як відомо, нещодавно у знаменитого іспанця діагностували COVID-19, але хвороба протікала безсимптомно, а Хаві швидко одужав.

Як з'ясувалося, Федерація футболу Катару оштрафувала Хаві та ще кількох гравців Аль-Садда за порушення правил карантину. Кожен отримав платіжку на суму 2300 євро. У чому конкретно полягало порушення – не уточнюється. Схоже, що Хаві не дотримався правил домашньої самоізоляції, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Хаві називали одним із ймовірних претендентів на посаду наставника Барселони, але іспанець підписав новий контракт з Аль-Саддом.

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