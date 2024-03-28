В январе 44-летний специалист объявил о том, что покинет "кулес" после завершения сезона. Руководители Барселоны не скрывают, что хотят продолжить сотрудничество с тренером, впрочем, Хави пока не изменил свой план.

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Как сообщает Marca, если отставка испанца все же состоится, руководство "блаугранас" намерено предложить ему должность посла фонда каталонского клуба. Хави хотел провести время с семьей после ухода из "кулес". Пока не известно, согласится ли тренер на новую должность.

После 29 туров Барселона занимает в Ла Лиге второе место, отставая от Реала на восемь очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с ПСЖ.

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