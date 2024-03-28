У січні 44-річний фахівець оголосив про те, що залишить "кулес" після завершення сезону. Очільники Барселони не приховують, що хочуть продовжити співпрацю з тренером, утім, Хаві поки не змінив свій план.

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Як повідомляє Marca, якщо відставка іспанця все ж відбудеться, керівництво "блаугранас" має намір запропонувати йому посаду посла фонду каталонського клубу. Хаві хотів провести час з сім'єю після відходу з "кулес". Наразі не відомо, чи погодиться тренер на нову посаду.

Після 29 турів Барселона посідає в Ла Лізі друге місце, відстаючи від Реала на вісім очок. В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів каталонці зіграють з ПСЖ.

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