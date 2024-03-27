Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа, который утверждал, что тренер Барселоны отправил ему "очень неприятные сообщения" в WhatsApp. Об этом информирует Diario Sport.

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Наставник "блаугранас" назвал это ложью и подал на Жабуа в суд. Хави утверждает, что понятия не имеет, кто этот журналист и настаивает на том, что у него нет его номера телефона.

Источники в клубе утверждают, что уже связались с журналистом и что в приватной беседе он признал, что Хави не отправлял ему никаких нелицеприятных сообщений. Тренер "блаугранас" намерен отозвать свой иск только после извинений со стороны журналиста. Хави назвал средства массовой информации одной из причин своего ухода с поста тренера Барселоны в конце этого сезона.

Жабуа является журналистом El País и Cadena SER. Он – известный в Испании писатель с 218 тысячами подписчиков в Твиттере. В мае 2014 года Мануэль написал для Реала текст песни о "десиме" – выигрыше десятого Кубка чемпионов в истории "бланкос".

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