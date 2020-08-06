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Хави Мартинес может продолжить карьеру во Франции – есть интерес от участника Лиги чемпионов

16:05 - Читати українською
Хави Мартинес может продолжить карьеру во Франции – есть интерес от участника Лиги чемпионов
Хави Мартинес / Getty Images

Полузащитник Баварии Хави Мартинес пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Ренн серьезно заинтересован в услугах 31-летнего испанца, сообщает Kicker.

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Контракт Мартинеса с Баварией рассчитан еще на один сезон, однако мюнхенцы готовы отпустить опорника уже этим летом. Игрока связывали с возвращением на родину, а сейчас в список претендентов добавился Ренн. У "красно-черных" есть серьезный козырь – место в Лиге чемпионов 2020/21.

Мартинес пришел в Баварию в 2012-м, став самым дорогим трансфером клуба – мюнхенцы выплатили Атлетику большую в то время клаусулу в 40 млн евро. Хави оставался рекордным приобретением клуба в течение 5 лет. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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