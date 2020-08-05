Бавария выставила Боатенга на трансфер, – журналист

Руководство "ротен" надеется продать ветерана в межсезонье. Об этом журналист Кристиан Фальк написал в своем твиттере.

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Бавария готова попрощаться с Боатенгом, хотя у него еще 1 год по контракту с мюнхенцами. Сам защитник, однако, желает отработать соглашение до конца. Ранее интерес к центрбеку проявляли лондонские Челси и Арсенал. Однако, пока у Баварии нет ни одного конкретного предложения по чемпиону мира-2014.

В сезоне 2019/20 Жером Боатенг провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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