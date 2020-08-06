toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Хаві Мартінес може продовжити кар'єру у Франції – є інтерес від учасника Ліги чемпіонів

16:05 - Читать на русском
Хаві Мартінес може продовжити кар'єру у Франції – є інтерес від учасника Ліги чемпіонів
Хаві Мартінес / Getty Images

Півзахисник Баварії Хаві Мартінес користується чималим попитом на трансферному ринку.

Ренн серйозно зацікавлений у послугах 31-річного іспанця, повідомляє Kicker.

Баварія виставила Боатенга на трансфер, – журналіст

Контракт Мартінеса з Баварією розрахований ще на один сезон, однак мюнхенці готові відпустити опорника вже цього літа. Гравця пов'язували з поверненням на батьківщину, а зараз до списку претендентів додався Ренн. У "червоно-чорних" є серйозний козир – місце в Лізі чемпіонів 2020/21.

Мартінес прийшов у Баварію у 2012-му, ставши найдорожчим трансфером клубу – мюнхенці виплатили Атлетіку велику на той час клаусулу в 40 мільйонів євро. Хаві залишався рекордним придбанням клубу протягом 5 років. У нинішньому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Барселона підтвердила перехід бразильського форварда – клаусула складає 300 млн євро
13:06
5311
Теги
Ренн Ренн Франція Німеччина Трансфери Хаві Хаві Мартінес Баварія Баварія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
49
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?