Хаві Мартінес може продовжити кар'єру у Франції – є інтерес від учасника Ліги чемпіонів

Ренн серйозно зацікавлений у послугах 31-річного іспанця, повідомляє Kicker.

Баварія виставила Боатенга на трансфер, – журналіст

Контракт Мартінеса з Баварією розрахований ще на один сезон, однак мюнхенці готові відпустити опорника вже цього літа. Гравця пов'язували з поверненням на батьківщину, а зараз до списку претендентів додався Ренн. У "червоно-чорних" є серйозний козир – місце в Лізі чемпіонів 2020/21.

Мартінес прийшов у Баварію у 2012-му, ставши найдорожчим трансфером клубу – мюнхенці виплатили Атлетіку велику на той час клаусулу в 40 мільйонів євро. Хаві залишався рекордним придбанням клубу протягом 5 років. У нинішньому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?