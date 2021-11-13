Нападающий Зальцбурга Карим Адейеми стал желанной целью для многих топ-клубов.

Хави хочет, чтобы Барселона также вмешалась в борьбу за 19-летнего немца, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Агент игрока уже контактировал с руководством "блаугранас". Впрочем, каталонцам следует готовиться к жесткой конкуренции. Ранее Адейеми связывали с ПСЖ и дортмундской Боруссией, которая видит в нападающем замену Эрлингу Холанду.

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Добавим, что жемчужина Зальцбурга произвел настоящий фурор в групповом этапе ЛЧ – 3 гола и один ассист в 4 матчах. Transfermarkt оценивает немца в 20 млн евро.

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