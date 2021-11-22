На радары каталонцев попал 29-летний нападающий Аль-Садда Багдад Бунеджа, утверждает Sport.es.

Дембеле снова не явился вовремя на тренировку Барселоны – француз продолжает испытывать терпение Хави

Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем готов завершить карьеру, а Брейтуэйт и Фати травмированы. Хави обратил внимание на алжирца, с которым плодотворно поработал в Катаре. Бунеджа выступает за Аль-Садд уже 6 лет и демонстрирует фантастическую результативность – 159 голов в 153 матчах. Скромный ценник в 6 млн евро кажется подъемным даже для нынешней Барселоны.

Напомним, "блаугранас" уже подписали Дани Алвеса свободным агентом, однако заявить его можно только в январе.

Барселона удержала победу над Эспаньолом – Хави дебютировал, вернув стиль "блаугранас", но старые проблемы остались