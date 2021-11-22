На радари каталонців потрапив 29-річний нападник Аль-Садда Багдад Бунеджа, стверджує Sport.es.

Дембеле знову не з'явився вчасно на тренування Барселони – француз продовжує випробовувати терпіння Хаві

Серхіо Агуеро через проблеми із серцем готовий завершити кар'єру, а Брейтвейт і Фаті травмовані. Хаві звернув увагу на алжирця, з яким плідно попрацював у Катарі. Бунеджа виступає за Аль-Садд вже 6 років і демонструє фантастичну результативність – 159 голів у 153 матчах. Скромний цінник у 6 млн євро здається підйомним навіть для нинішньої Барселони.

Нагадаємо, "блаугранас" вже підписали Дані Алвеса вільним агентом, проте заявити його можна лише у січні.

Барселона втримала перемогу над Еспаньйолом – Хаві дебютував, повернувши стиль "блаугранас", але проблеми залишились