Хави добыл седьмой трофей во главе Аль-Садда
Аль-Садд стал обладателем Кубка эмира Катара, позволив Хави выиграть седьмой трофей в своей тренерской карьере.
Аль-Садд под руководством Хави победил Аль-Райян, оказавшись сильнее в серии пенальти (5:4). Основное время встречи завершилось вничью 1:1.
Экс-президент Барселоны не поддержал кандидатуру Хави на место Кумана
Этот трофей стал уже седьмым для именитого испанца в статусе тренера. В общем, Хави успел выиграть два Кубка эмира Катара, два Кубка наследного принца Катара, катарское первенство, Кубок звезд Катара и Кубок шейха Яссима.
Отметим, что Хави является одним из главных претендентов на пост наставника Барселоны, которую сейчас возглавляет Рональд Куман. Свою тренерскую карьеру испанец начал в Аль-Садде в мае 2019 года.
Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду