Аль-Садд стал обладателем Кубка эмира Катара, позволив Хави выиграть седьмой трофей в своей тренерской карьере.

Аль-Садд под руководством Хави победил Аль-Райян, оказавшись сильнее в серии пенальти (5:4). Основное время встречи завершилось вничью 1:1.

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Этот трофей стал уже седьмым для именитого испанца в статусе тренера. В общем, Хави успел выиграть два Кубка эмира Катара, два Кубка наследного принца Катара, катарское первенство, Кубок звезд Катара и Кубок шейха Яссима.

Отметим, что Хави является одним из главных претендентов на пост наставника Барселоны, которую сейчас возглавляет Рональд Куман. Свою тренерскую карьеру испанец начал в Аль-Садде в мае 2019 года.

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