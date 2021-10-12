Бывший президент каталонского клуба Жоан Гаспар верит, что нынешний наставник Барсы Рональд Куман еще не сказал своего последнего слова в клубе.

"Жизнь тренера во многом зависит от успеха. Я думаю, что Рональд – человек, который прекрасно справляется со своей работой и очень любит клуб. Я уверен, когда все игроки будут доступны, эта Барса изменится.

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Я очень хорошо знаю Хави, потому что он был игроком, когда я был президентом, но я не вижу его тренером Барсы. Он ценит Кумана и не хотел бы занимать его место", – цитирует Гаспара Sport.es.

Напомним, провальный старт сезона Барселоны спровоцировал волну слухов о возможном увольнении Рональда Кумана, а Хави Эрнандеса называют одним из главных претендентов на замену нидерландца.

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