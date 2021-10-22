Аль-Садд став володарем Кубка еміра Катару, дозволивши Хаві виграти сьомий трофей у своїй тренерській кар'єрі.

Аль-Садд під керівництвом Хаві переміг Аль-Райян, виявившись сильнішим у серії пенальті (5:4). Основний час зустрічі завершився внічию 1:1.

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Цей трофей став уже сьомим для іменитого іспанця у статусі тренера. Загалом, Хаві встиг виграти два Кубки еміра Катару, два Кубки наслідного принца Катару, катарську першість, Кубок зірок Катару та Кубок шейха Яссіма.

Зазначимо, що Хаві є одним з головних претендентів на посаду наставника Барселони, яку наразі очолює Рональд Куман. Свою тренерську кар'єру іспанець розпочав у Аль-Садді в травні 2019 року.

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