В лагере каталонцев надеются вернуть Хави Эрнандеса на родину как можно скорее.

Делегация Барселоны отправилась в Катар на переговоры с Аль-Саддом по поводу Хави Эрнандеса, сообщает Mundo Deportivo.

Аль-Садд сделал заявление по поводу возвращения Хави в Барселону

Ожидается, что стороны согласуют все вопросы до конца недели. Сейчас временным исполняющим обязанности наставника Барсы является Серхи Бархуан, ранее работавший с молодежкой "блаугранас".

Действующий контракт Хави с Аль-Саддом рассчитан до 2023 года. Недавно Барселона уволила Рональда Кумана из-за провальных результатов команды на старте сезона.

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