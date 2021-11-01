Серхі Бархуан ще не довго буде виконувати обов'язки наставника Барселони.

Якщо перемовини "блаугранас" з Аль-Саддом завершаться успішно, представлення Хаві мало б відбутись вже у четвер чи п'ятницю цього тижня, стверджує Sport.es.

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Щоправда, підготувати команду до поєдинку зі Сельтою, який запланований на суботу (6 жовтня), легенді не вдасться, а на тренерському містку ще сидітиме Серхі Бархуан. Відтак, дебют Хаві Ернандеса відбудеться після паузи на матчі збірних – 20 жовтня у каталонському дербі проти Еспаньйола.

Нагадаємо, контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до 2023-го. Зараз Хаві в столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б.

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