"Для нас это возможность и вызов. Мы очень мотивированы, ведь это может стать поворотным моментом для нас. Мы хотим быть главными героями игры, а также хорошо защищаться. Реал сейчас – самая сильная команда Испании, но Эль Класико непредсказуемо, мы должны использовать свое оружие. Мы будем пытаться бороться до конца, чтобы выйти в финал Суперкубка.

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Хорошо, что Ферран и Педри уже могут играть, хотя и не в этом матче. Ансу вернулся. Мы должны дозировать минуты для игроков, восстановившихся от травм или COVID. Это игроки, которые изменят ситуацию. Я счастлив из-за выздоровления ребят, которые играют ключевую роль в системе. Ждем окончательных новостей из лазарета. Победа в Класико, в первую очередь, выводит вас в финал. Это придает авторитета, уверенности. Победа в таком матче стала бы повортным моментом. Это важно для нас.

Не рано ли для моего первого Класико в статусе тренера? Нет, оно приходит так, как приходит. Очевидно, нам нужно время, но мы здесь, чтобы конкурировать. Нет никаких оправданий. Мы Барса и мы должны сражаться. Завтра еще один финал, мы постараемся посоревноваться. Завтра мы увидим, хорошо ли поработали, и поняли ли меня ребята", – приводит слова Хави AS.

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