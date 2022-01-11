"Для нас це можливість та виклик. Ми дуже мотивовані, адже це може стати поворотним моментом для нас. Ми хочемо бути головними героями гри, а також добре захищатись. Реал зараз – найсильніша команда Іспанії, але Ель Класіко непередбачуване, Барса має використовувати свою зброю. Ми намагатимемося боротися до кінця, щоб вийти у фінал Суперкубку.

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Добре, що Ферран та Педрі вже можуть грати, хоча й не в цьому матчі. Ансу повернувся. Ми повинні дозувати хвилини для гравців, які щойно відновились від травм або COVID. Це гравці, які змінять ситуацію. Я щасливий через одужання хлопців, які відіграють ключову роль у системі. Чекаємо остаточних новин з лазарету. Перемога в Класіко, насамперед, приводить вас до фіналу. Це надає авторитету, упевненості. Перемога в такому матчі стала б повортним моментом. Це важливо для нас.

Чи не зарано для мого першого Класіко у статусі тренера? Ні, воно приходить так, як приходить. Вочевидь, нам потрібен час, але ми тут, щоб конкурувати. Немає жодних виправдань. Ми – Барса, і ми маємо битися. Завтра ще один фінал, ми постараємося позмагатися. Завтра ми побачимо, чи добре попрацювали, і чи зрозуміли мене хлопці", – наводить слова Хаві AS.

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