Хави – о возможности трансфера Холанда в Барселону: "Все знают, что нам нужно усиление"
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес воздержался от категорических заявлений по поводу Эрлинга Холанда.
Каталонцы давно фигурируют в списке претендентов на норвежского нападающего Борусии Д. Накануне еще и Жоан Лапорта подогрел слухи, встретившись с агентом Холанда Мино Райолой. Следовательно, Хави не имел возможности избежать вопроса об Эрлинге.
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"Нужно понимать, все, о чем мы сейчас можем говорить, – это лишь гипотезы. Барселоне нужно анализировать, что происходит на рынке. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что получится", – цитирует Хави Marca.
Напомним, летом в контракте Холанда с Боруссией активируется клаусула. Норвежца можно будет купить за фиксированные 75 млн евро. Желающих сделать это уже много. Следовательно, ключевым станет выбор самого футболиста.
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