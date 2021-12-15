Каталонцы давно фигурируют в списке претендентов на норвежского нападающего Борусии Д. Накануне еще и Жоан Лапорта подогрел слухи, встретившись с агентом Холанда Мино Райолой. Следовательно, Хави не имел возможности избежать вопроса об Эрлинге.

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"Нужно понимать, все, о чем мы сейчас можем говорить, – это лишь гипотезы. Барселоне нужно анализировать, что происходит на рынке. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что получится", – цитирует Хави Marca.

Напомним, летом в контракте Холанда с Боруссией активируется клаусула. Норвежца можно будет купить за фиксированные 75 млн евро. Желающих сделать это уже много. Следовательно, ключевым станет выбор самого футболиста.

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