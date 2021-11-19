"По правде, я вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике. Есть очень похожие аспекты, Хави пытается воплотить это в жизнь. Его сходство с этими тренерами в том, как он пытается передать свое видение футбола.

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Очевидно, что сейчас он подходит Барселоне. Он легенда клуба, отлично его знает. Хави очень поможет нам, он многое прошел, он очень хороший тренер", – цитирует Гарсию Sport.es.

Напомним, Хави заменил на тренерском мостике Барсы Рональда Кумана, которого уволили из-за провальных результатов каталонцев на старте сезона.

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