Барселона перед выездным поединком против Альмерии имела отрыв от Реала в 7 очков. С таким гандикапом можно было немного расслабиться, отдохнув от вылета из еврокубков. Хави оставил в запасе Араухо, Кунде, Рафинью, ну а Дембеле с Фати и Педро остаются в лазарете. И без них каталонцы должны были справиться.

Звезда Барселоны получил курьезную травму после удара по холодильнику в матче с Манчестер Юнайтед

Впрочем, "блаугранас" слишком прямо поняли слово "расслабиться". В первом тайме Барса провела всего 4 удара по воротам, даже не попав в створ ворот. Ни одного момента гости не создали.

Более того – Альмерия на 24-й минуте вырвалась вперед усилиями Эль-Биляля Туре. Гави потерял мяч под давлением Эли, Туре подхватил мяч и обыгрался с Суаресом перед штрафной, после чего реализовал выход один на один с тер Штегеном. 1:0 Барселона вынуждена была отыгрываться в Ла Лиге впервые с 8 ноября 2022 года.

Хозяева всего через три минуты могли и второй гол забить. Баптистао замыкал подачу с углового, пробив с острого угла под ближнюю штангу, однако тер Штеген коленом парировал этот удар. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Альмерии.

Во втором тайме практически ничего не изменилось. Подопечные Руби вообще забыли об атаке, а каталонцы до 80-й минуты провели только четыре удара. Суммарная их острота потянула на 0,27 ожидаемых голов. В актив гостей можно было занести только несколько острых подач, которые вполне могли завершиться взятием ворот – впрочем, до замыкания каталонцам не хватало считанных сантиметров.

Хави пытался что-то изменить. Сразу после перерыва на поле появился Рафинья, в середине второго тайма вышли Араухо и Алонсо, а затем он бросил в бой еще и молодежь (18-летнего Аларкона и 19-летнего Торре). Эти ходы вылились в осаду штрафной Альмерии в конце встречи.

Правда, штурм вылился только в выстрел Аларкона с правого края штрафной в руки голкиперу – плюс, было несколько забросов. Две из них на линии вратарской мог замыкать Араухо, но уругваец не дотянулся до мяча. В компенсированное время хозяева могли еще и второй гол забить, организовав выход 2-в-1 против тер Штегена, но Эмбарба поскупился на пас, пробив сам – тер Штеген спас!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Альмерии! Коллектив прервал 3-матчевую серию поражений, покинув зону вылета и поднявшись на 15 позицию в турнирной таблице. Барселона держит отрыв от Реала в семь очков.

Цыганков ассистом приближает к еврокубкам: Жирона шокировала Атлетик с двумя автоголами и фейлом кипера в дикой перестрелке