"Мы потерпели неудачу. Я прошу прощения у болельщиков. Сегодня мы упустили прекрасную возможность улучшить наше положение в чемпионате. Чтобы выиграть эту лигу, мы должны демонстрировать больше желание, страсти. Мы не выигрывали чемпионат уже три года. Нужно что-то изменить внутри себя, если хотим выиграть Ла Лигу и Кубок Испании

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Очень злой, потому что мы сыграли самую плохую игру в сезоне, особенно в первой части. Нам не хватало интенсивности, ритма... Сложная игра, трудный день, но мы по-прежнему лидируем. Мы потерпели неудачу, просим прощения у болельщиков.

Мы сыграли много игр, так что сделали ротацию, поменяли игроков. Это не недостаток уважения. Мы хотели победить. Но мы должны показать больше. Сегодня был идеальный день для победы. Но мы этого не добились. После первого тайма я был очень разочарован, а после второго – злой. Это поражение – полностью моя вина", – цитирует Хави Marca.

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