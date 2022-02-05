Хави – о возвращении Дембеле: "Барселона не может стрелять себе в ногу"
Наставник Барселоны Хави Эрнандес объяснил наличие Усмана Дембеле в заявке каталонцев на матч против Атлетико.
"Мы приняли правильное решение на благо команды. Нам хотелось, чтобы контракт был продлен или найдено решение. Мы решили, что он останется частью команды, и это лучший выход из положения. Мы понимаем, что Усман должен быть с командой. Барса не может стрелять себе в ногу, я неконфликтный человек и стараюсь всегда найти компромисс.
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Дембеле – игрок клуба и профессионал. Его самоотдача не подвергается сомнению. Не сомневаюсь, что в те моменты, когда мы будем в нем нуждаться, Дембеле поможет нам", — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Напомним, ранее тренер отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба.
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