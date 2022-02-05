"Ми ухвалили правильне рішення на благо команди. Нам хотілося, щоб контракт було продовжено чи було знайдено рішення. Ми вирішили, що він залишиться частиною команди, і це найкращий вихід зі становища. Ми розуміємо, що Усман має бути з командою. Барса не може стріляти собі в ногу. Я неконфліктна людина і намагаюсь завжди знайти компроміс.

Дембеле влаштували "теплий" прийом фанати Барселони

Дембеле – гравець клубу та великий професіонал. Його самовіддача не піддається сумніву. Не сумніваюся, що в ті моменти, коли ми його потребуватимемо, Дембеле допоможе нам", — цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, раніше тренер відсторонив Усмана від команди через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу.

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