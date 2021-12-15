Каталонці давно фігурують у списку претендентів на норвезького нападника Борусії Д. Напередодні ще й Жоан Лапорта підігрів чутки, зустрівшись із агентом Холанда Міно Райолою. Відтак, Хаві не мав можливості уникнути запитання про Ерлінга.

Лапорта таємно обговорив з Райолою потенційні трансфери Холанда і Погба

"Потрібно розуміти, все, про що ми зараз можемо говорити, – це лише гіпотези. Барселоні потрібно аналізувати, що відбувається на ринку. Це правда, що нам потрібне підсилення, але подивимося, що вийде", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, влітку в контракті Холанда з Борусією активується клаусула. Норвежця можна буде купити за фіксовані 75 млн євро. Охочих зробити це вже багато. Відтак, ключовим стане вибір самого футболіста.

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