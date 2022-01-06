Уже на 5 минуте матча Кай Хаверц вывел свою команду вперед. Отмечая взятие ворот, немецкий полузащитник повредил палец, и уже в перерыве наставник "синих" Томас Тухель заменил игрока.

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"Кай, кажется, сломал себе палец. Он отыграл с болью в первом тайме, но оставлять ее на поле было бы слишком. Надеюсь, это не такая уж большая проблема и он сможет играть", – цитирует Тухеля ВВС.

В нынешнем сезоне АПЛ Хаверц провел 15 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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