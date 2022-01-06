Вже на 5-й хвилині матчу Кай Хаверц вивів свою команду вперед. Святкуючи взяття воріт, німецький півзахисник пошкодив палець, і вже у перерві наставник "синіх" Томас Тухель замінив гравця.

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"Кай, здається, зламав собі палець. Він відіграв із болем у першому таймі, але залишати його на полі було б вже надто. Сподіваюся, це не така вже й велика проблема і він зможе грати", – цитує Тухеля ВВС.

У нинішньому сезоні АПЛ Хаверц провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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