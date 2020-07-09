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Хаверц определил свой приоритет – претенденту на немца достаточно лишь широко раскрыть кошелек

10:03 - Читати українською
Хаверц определил свой приоритет – претенденту на немца достаточно лишь широко раскрыть кошелек
Кай Хаверц

Хавбек сборной Германии и Байера Кай Хаверц планирует этим летом сменить прописку. Скорее всего, он переедет в Лондон.

Байер испортил сезон плохой концовкой – потеря места в Лиге чемпионов и поражение в финале Кубка Германии. Эти неудачи будут стоить клубу значительно дороже, чем можно было бы подумать. Главная звезда "аптекарей" Кай Хаверц решил сделать следующий шаг.

Агенты 21-летнего немца уже сообщили Байеру, что Кай хочет покинуть Леверкузен этим летом, если в клуб поступит достойное предложение, уверяет Bild. Впоследствии эту информацию подтвердили еще несколько инсайдеров.

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Огромным фаворитом на Хаверца выступает Челси. Лондонцы заинтересованы в приобретении футболиста и уже контактировали с его представителями. Каю нравится проект Фрэнка Лэмпарда, поэтому он готов присоединиться в Англии к Тимо Вернеру, который, к слову, активно убеждал Хаверца выбрать Челси, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Хаверц начнет переговоры с "синими" относительно личного контракта, как только в Байер поступит официальное предложение. Это должно случиться в ближайшие недели. Леверкузен требует за своего игрока 90 миллионов евро и не собирается сбивать цену.

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