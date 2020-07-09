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Хаверц визначив свій пріоритет – претенденту на німця достатньо лише широко розкрити гаманець

09:55 - Читать на русском
Хаверц визначив свій пріоритет – претенденту на німця достатньо лише широко розкрити гаманець
Кай Хаверц

Хавбек збірної Німеччини та Байєра Кай Хаверц планує цього літа змінити прописку. Скоріш за все, він переїде в Лондон.

Байєр зіпсував сезон поганою кінцівкою – втрата місця в Лізі чемпіонів і поразка у фіналі Кубка Німеччини. Ці невдачі коштуватимуть клубу значно дорожче, ніж можна було б подумати. Головна зірка "аптекарів" Кай Хаверц вирішив зробити наступний крок.

Агенти 21-річного німця вже повідомили Байєру, що Кай хоче покинути Леверкузен цього літа, якщо у клуб надійде гідна пропозиція, запевняє Bild. Згодом цю інформацію підтвердили ще декілька інсайдерів.

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Величезним фаворитом на Хаверца виступає Челсі. Лондонці зацікавлені у придбанні футболіста та вже контактували з його представниками. Каю подобається проєкт Френка Лемпарда, тому він готовий приєднатися в Англії до Тімо Вернера, який, до слова, активно переконував Хаверца обрати Челсі, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Хаверц розпочне переговори з "синіми" щодо особистого контракту, як тільки в Байєр надійде офіційна пропозиція. Це повинно трапитися найближчими тижнями. Леверкузен вимагає за свого гравця 90 мільйонів євро і не має наміру збивати ціну.

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