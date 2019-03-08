Хавбек Зари Чайковский: Уровень чемпионата растет – восемь команд борются за топ-6

Полузащитник луганской Зари Игорь Чайковский считает, что уровень украинской Премьер-лиги растет.

"Победа над Ворсклой помогла нашей команде в психологическом плане. Важно было набрать полноценные три очка и закрепиться в турнирной таблице. Теперь на очереди другие, не менее важные поединки.

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Победа над Карпатами в прошлом туре увеличивает их шансы на попадание в первую половину турнирной таблицы. Там сейчас непростая ситуация. Реально претендуют на верхнюю шестерку в этом сезоне восемь команд. Это свидетельствует о росте уровня чемпионата. Нам также необходимо набирать очки, чтобы быть в таблице как можно выше. Одним словом – ждем интересной игры.

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У них в команде выступают исключительно украинцы и бразильцы. И такой сплав дает свои результаты. Значит, они на верном пути. Даже учитывая частую смену тренеров, Львов демонстрирует результат. Они смогли обыграть киевское Динамо, Александрию, сыграть вничью с Шахтером. Это говорит о том, что нам нужно подойти к этому поединку со всей серьезностью. Но мы уверены в своих силах и постараемся взять максимум очков", – цитирует Чайковского официальный сайт Зари.

Отметим, что матч Львов – Заря состоится в субботу, 9 марта. Начало встречи в 19:30. Обе команды претендуют на попадание в первую "шестерку" УПЛ.