Бакалов заверил, что во Львове нет эйфории

Наставник Львова Юрий Бакалов рассказал о подготовке к поединку с луганской Зарей в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

"Готовимся в обычном режиме, нет никакой эйфории. В том плане, что мы обыграли Карпаты. Мы сделали свою работу. Нужно ее продолжать, задачи никто не снимал, двигаемся дальше.

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Я смотрел последние 6 матчей Зари. Слава Богу, информации у нас хватает. Каждую игру команда старается играть по-другому. Мы попробуем все эти моменты учитывать, разобрать. Как получится – зависит от ребят. Одно дело – предоставить им информацию, другое дело – как они реализуют ее", – рассказал Бакалов в эфире Футбол NEWS.

Отметим, что матч Львов – Заря состоится в субботу, 9 марта. Начало встречи в 19:30. Обе команды претендуют на попадание в первую "шестерку" УПЛ.