Хавбек Зорі Чайковський: Рівень чемпіонату зростає – вісім команд борються за топ-6

Півзахисник луганської Зорі Ігор Чайковський вважає, що рівень української Прем'єр-ліги зростає.

"Перемога над Ворсклою допомогла нашій команді в психологічному плані. Важливо було набрати повноцінні три очки та закріпитися в турнірній таблиці. Тепер на черзі інші, не менш важливі поєдинки.

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Перемога над Карпатами в минулому турі збільшила їхні шанси на потрапляння в першу половину турнірної таблиці. Там зараз непроста ситуація. Реально претендують на верхню шістку в цьому сезоні вісім команд. Це свідчить про зростання рівня чемпіонату. Нам також необхідно набирати очки, щоби бути в таблиці якомога вище. Одним словом – чекаємо цікавої гри.

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У них у команді виступають виключно українці та бразильці. І такий сплав дає свої результати. Значить, вони на вірному шляху. Навіть враховуючи часту зміну тренерів, Львів демонструє результат. Вони змогли обіграти київське Динамо, Олександрію, зіграти внічию з Шахтарем. Це говорить про те, що нам потрібно підійти до цього поєдинку зі всією серйозністю. Але ми впевнені в своїх силах і намагатимемось взяти максимум очок", – цитує Чайковського офіційний сайт Зорі.

Відзначимо, що матч Львів – Зоря відбудеться в суботу, 9 березня. Початок зустрічі о 19:30. Обидві команди претендують на потрапляння до першої "шістки" УПЛ.