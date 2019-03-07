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Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC

18:34 144 Читати українською
Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC
Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал

Телекомпания Setanta Sports может вскоре выйти на рынок спортивного телевидения в Украине.

Как стало известно Football.ua, европейская телекомпания Setanta Sports планирует начать свою работу в Украине. Ожидается, что появится телеканал, который будет транслировать бельгийский чемпионат, акцентируя на клубы с украинскими футболистами. Также будут осуществляться прямые трансляции НБА, НХЛ, Формулы 1, UFC, ATP.

Setanta хочет приобрести права на трансляцию домашних матчей Шахтера, Динамо и СК Днепр-1 в УПЛ, – СМИ

Кроме этого, Setanta планирует бороться за приобретение медиаправ на показ АПЛ и УПЛ. Открытие эфирного канала планируется на конец 2019 года. Вероятно, что Setanta будет объединяться с каким-то из уже действующих телеканалов Украины. Скорее всего это может быть 2+2. Однако не исключено, что возможно будет объединение с телеканалом Футбол или Xsport.

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телевидение УПЛ АПЛ
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