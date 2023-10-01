"Не каждый раз побеждаешь Шахтер, поэтому настроение очень хорошее, но никакой эйфории нет. Ведь мы уже потеряли очень много очков. Поэтому мы дальше работаем и рассчитываем на дальнейшее получение очков. Ключевой фактор победы? Прежде всего характер. Мы реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.

Сенсационная осечка "горняков" перед ЛЧ в видеообзоре поединка Шахтер – Ворскла – 1:2

Старались ничего не дать создать Шахтеру, хотя они кое-что и создали, но и удача была на нашей стороне. Победный мяч? Хороший гол. У нас получилась крутая комбинация в позиционной атаке. Можно сказать, "как книжка пишет" – крайний защитник подключился, я отдал ему в разрез, Пердута прострелил, Нестеренко замкнул", – цитирует Челядина УПЛ ТБ.

Напомним, что Ворскла нанесла неожиданное поражение Шахтеру (2:1) и серьезно пошатнула позиции Патрика ван Леувена во главе "горняков".

Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ вышла провальной