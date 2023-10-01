"Не кожного разу перемагаєш Шахтар, тож настрій дуже хороший, але ніякої ейфорії немає. Адже ми вже втратили дуже багато очок. Тож ми далі працюємо і розраховуємо на подальше здобуття очок. Ключовий фактор перемоги? Насамперед характер. Ми реалізували свої моменти та організовано зіграли в обороні.

Сенсаційна осічка "гірників" перед ЛЧ у відеоогляді поєдинку Шахтар – Ворскла – 1:2

Намагалися нічого не дати створити Шахтарю, хоча вони дещо і створили, але й удача була на нашому боці. Переможний м'яч? Хороший гол. У нас вийшла крута комбінація в позиційній атаці. Можна сказати, "як книжка пише" – крайній захисник підключився, я віддав йому в розріз, Пердута прострілив, Нестеренко замкнув", – цитує Челядіна УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Ворскла завдала несподіваної поразки Шахтарю (2:1) та серйозно похитнула позиції Патріка ван Леувена на чолі "гірників".

Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною