Хавбек Уотфорда отказался ставать на колено перед матчами АПЛ и объяснил свою твердую позицию
Полузащитник Уотфорда Юрай Куцка решил не поддерживать модные тренды английской Премьер-лиги.
"Я категорически против расизма в мире! В последнем матче я не стал на колено, потому что уважаю всех одинаково. Я никогда ни на кого не смотрел свысока и никогда никого не осуждал только за то, что у них другой цвет кожи.
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Я понимаю, что преклонение колена – это проявление борьбы с расизмом, и я понимаю тех, кто это делает. Но это мое решение. Спасибо за уважение. Остановите расизм!" – написал Куцка в Instagram.
Напомним, ранее ставать на колено отказался вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха, который считает, что акция уже потеряла свою эффективность.
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