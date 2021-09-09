В перерыве матча два представителя тренерского штаба "Трех львов" подошли к делегату ФИФА Жоао Мораишу. Британцы обвинили игроков сборной Польши в расистских оскорблениях, сообщил журналист Себастьян Сташевски.

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Мораиш решил немедленно разобраться в ситуации, из-за чего отдых несколько затянулся. Впрочем, никакие обвинения не получили подтверждения, и команды вышли на второй тайм. Сборная Англии открыла счет, но хозяева отыгрались на последних минутах встречи.

Добавим, что английская Футбольная ассоциация не успокоилась и послала еще одну жалобу после окончания поединка. Вероятно, ФИФА проведет дополнительное расследование, и скандал получит продолжение.

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