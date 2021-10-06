"Я категорично проти расизму у світі! В останньому матчі я не став на коліно, тому що поважаю всіх однаково. Я ніколи ні на кого не дивився зверхньо і ніколи нікого не засуджував тільки за те, що у них був інший колір шкіри.

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Я розумію, що схиляння коліна – це прояв боротьби з расизмом, і я розумію тих, хто це робить. Але це моє рішення. Дякую за повагу. Зупиніть расизм!" – написав Куцка в Instagram.

Нагадаємо, раніше ставати на коліно відмовився вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха, який вважає, що акція вже втратила свою ефективність.

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