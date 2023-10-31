"Пушич любит контролировать игру, любит билд-ап. Чтобы мы всегда выходили через короткий пас, действовали с умом и всегда думали о своих позициях. И еще высокий прессинг – это основное, чего от нас требуют.

Динамо – Шахтер: ключевой игрок "горняков" под вопросом на Классическое

Готовимся к Классическому. Это, конечно, очень важная игра. Поединок Динамо и Шахтера – это всегда дерби, поэтому мы будем настроены максимально, постараемся показать собственную игру и сделать все, чтобы добиться положительного результата", –- цитирует Назарину УПЛ ТБ.

Напомним, принципиальное противостояние между Динамо и Шахтером в рамках 13-го тура УПЛ состоится уже в ближайшую пятницу, 3 ноября. Начало дуэли в 17:00.

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины